Son Dakika Haberi... Şakir Paşa Ailesi'nin çekimlerinin yapıldığı konakta daha yangın çıkmıştı.

Küle dönen konak yeniden inşa edilmiş ve çekimler devam etmişti.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Ancak konakta bir kez daha yangın çıktığı ileri sürüldü. Yangının, Nizam Mahallesi’nde bulunan konağın üst katındaki bir odada başladığı ve yangında bir kişinin de hayatını kaybettiği iddia edildi.

İddiaya göre; Yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı ancak itfaiyeye haber verilmesi gecikti.

Olay yerine sonradan ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.