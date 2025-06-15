Son Dakika Haberi... Trump, Truth Social platformundan İsrail'in saldırılarına ilişkin yeni bir paylaşımda yaptı.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ..."

"ABD'nin bu gece İran'a yönelik saldırıyla hiçbir ilgisi yoktu." ifadelerini kullanan Trump, İran'ı ABD'ye saldırıda bulunması halinde "eşi benzeri görülmemiş düzeyde karşılık verecekleri" konusunda uyardı.

"KANLI ÇATIŞMAYI SONA ERDİREBİLİRİZ"

Trump ayrıca barışçıl bir çözüm olasılığına da işaret ederek "İran ve İsrail arasında kolaylıkla bir anlaşma yapabilir ve bu kanlı çatışmayı sona erdirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran günü İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı ise 78 olarak açıklandı. İran ise en şiddetlisi dün gece olmak üzere İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.