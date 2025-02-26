İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptali için İstanbul Üniversitesi'ne yazdı gönderdiğini iddia etti... Ancak Başsavcılık iptal talebinin doğru olmadığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi’ne resmi yazı göndererek belge talebinde bulundu.

Savcılık, İmamoğlu’nun “usulsüz yatay geçiş” yaptığı iddiasına yönelik işlemlerin kimler tarafından gerçekleştirildiğini ve benzer şekilde yatay geçiş yapan başka kişilerin olup olmadığını sordu.

Savcılık İstanbul Üniversitesi’nden Resmi Yanıt Bekliyor

Başsavcılığın İstanbul Üniversitesi’ne gönderdiği yazıda, İmamoğlu’nun yatay geçiş sürecinin hangi kriterlere dayanarak kabul edildiği, süreci yöneten akademik ve idari yetkililerin kimler olduğu gibi detayların açıklanması istendi.

Ayrıca, benzer şekilde yatay geçiş hakkından yararlanan diğer öğrencilerin isimlerinin de paylaşılması talep edildi.

İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANINDAN AÇIKLAMA

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu...

Ongun, "İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptalini istediği iddiası doğru değildir. Savcılık üniversiteden konuyla ilgili belgeleri talep etmiştir. Yalan haberin çıkış kaynağı bu kişinin bugünkü köşe yazısı. Başsavcılığın da yalanladığı bu şahısla ve benzerleriyle ilgili olarak, kamuoyunu alenen yanıltmaya dönük yazılar ve yargıya müdahaleye dönük faaliyetler nedeniyle hukuki hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuna duyururuz." ifadelerini kullandı.

"İŞLEMLER BİR AN ÖNCE YAPILSIN"

Savcılığın yazısında ise şu ifadeler yer aldı:

-İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, diplomanın kullanılması sonucunda doğacak hukuken telafisi mümkün olmayan sonuçlar göz önüne alındığında, idari soruşturmanın yürütülmesi veya yürütülen bir idari soruşturma varsa soruşturma raporlarının Başsavcılığa gönderilmesi, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’nde gördüğü öğrenime ilişkin tüm belgelerin tarafımıza onaylı suretinin gönderilmesi, 12 Eylül 1990 tarihinde yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ve işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve tarafımıza açık kimlik bilgilerinin gönderilmesi, yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde, benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususunda ilişkin cevabın ivedi bir şekilde Başsavcılığımıza gönderilmesi hususunda gereği rica olunur.

Başsavcılık kaynakları, ''diplomanın iptali istendi'' şeklinde bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaynaklar, bilgi ve belge talebinde bulunulan ve gerekli idari işlemlerin yapılması konularında müzekkere yazılmasından ibaret olan yazıda, ''diplomanın iptal edilmesi'' şeklinde bir ifade kullanılmadığını vurguladı.