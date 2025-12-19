Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın 14 Aralık'ta kolon kanserinden hayatını kaybetmesinin ardından Şehzadeler Belediyesi Meclisi olağanüstü toplandı. Manisa Kültür Sitesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan seçimde AKP ve MHP aday çıkarmazken CHP, Hakan Şimşek'i aday gösterdi. CHP'li Meclis üyesi Yenal Yıldırım da aday olduğunu duyurarak seçime girdi. Seçim sonunda Hakan Şimşek'in Şehzadeler Belediyesi'nin yeni başkanı seçildiği duyuruldu. SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI Ancak seçime itiraz geldi; Yapılan seçim sonuçlarına göre, Yenal Yıldırım ve Hakan Şimşek, 20'şer oy alırken, 4 oy ise "mühürsüz tarafa yazıldığı" gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Bu sebeple seçimler, ikinci tura kaldı. İkinci tur sonunda Hakan Şimşek'in Şehzadeler Belediyesi'nin yeni başkanı olduğu kesinleşti.

