Yaklaşık 7 yıldır tutuklu bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, Edirne Cezaevi’nden tahliye edildi.

 Mızraklı’yı cezaevi kapısında eşi Zeynep Mızraklı ve üst düzey DEM Parti heyeti karşıladı.

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