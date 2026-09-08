Yaklaşık 7 yıldır tutuklu bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, Edirne Cezaevi’nden tahliye edildi.
Mızraklı’yı cezaevi kapısında eşi Zeynep Mızraklı ve üst düzey DEM Parti heyeti karşıladı.
Yaklaşık 7 yıldır tutuklu bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, Edirne Cezaevi’nden tahliye edildi.
Mızraklı’yı cezaevi kapısında eşi Zeynep Mızraklı ve üst düzey DEM Parti heyeti karşıladı.
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