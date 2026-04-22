Aziz İhsan Aktaş davasından yargılanan ve 327 gündür cezaevinde bulunan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hakkında tahliye kararı verildi. Aydar akşam saatlerinde cezaevinden tahliye edildi. Aydar cezaevi çıkışında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

‘BEDENİM DIŞARIDA, RUHUM İÇERİDE’

"327 gün sonra özgürlüğümüze kavuştuk. Ama Silivri’de arkamda bıraktığım arkadaşlarım adına üzgünüm. Başta Ekrem Başkanımız olmak üzere, bütün belediye başkanlarımıza ve tüm yoldaşlarımıza buradan şunu söylemek istiyorum: Oradayken bedenim içeride, ruhum dışarıdaydı; şimdi bedenim dışarıda, ruhum içeride. Onlarla birlikte mücadelemiz devam edecek ve bu tahliyelerin devamı gelecektir. Bu artık bir başlangıç olmuştur. Ben tüm basın mensuplarına çok teşekkür ederim. Özgür Çelik Başkanıma teşekkür ederim; Adana’dan İstanbul’a geldiğimiz zaman onlar karşıladı, şimdi onlar uğurluyor. Çok teşekkür ederim arkadaşlar."

’KİMSE DEĞERİNİN 5 KATINA DAİRE ALIR MI?’

"Aziz İhsan Aktaş’ın "akrabalarımın şirketi" dediği o şirketin belediyeden alacağı 1,5 milyon. "Kimse 1,5 milyona karşılık, değerinden 4-5 kat fazlasına, 20 milyona daire alır mı?" dedim ki kaldı ki savcılık raporlarıyla birlikte dairenin fiyatının babamın sattığı daire fiyatıyla aynı olduğu ortaya çıktı. 1,5 milyona karşılık kimse değerinden fazlasına o kadar paraya daire almaz. 11 ay biz aslında bu yüzden yattık. 11 ay sonra bu kadar kalabalık insan gördüm."

‘EKREM BAŞKANIM DİMDİK ORADA AYAKTA’

"Arkadaşlar, orada yatmak kolay değil. Arkadaşlarım dimdik ama bu onların rahat ettiği ya da onların rahatta olduğu anlamına asla gelmiyor. Ekrem Başkanım dimdik orada ayakta, Utku Başkanım, Hakan Başkanım ve ismini sayamadığım tüm belediye başkanlarımız; hepsi dimdik ayakta. Ben onlarla gurur duyuyorum, bu tahliyelerin devamı gelecektir."