İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı için 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası istendi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üyelik, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarının yer aldığı davanın 12'nci duruşması, Anadolu 27'nci Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda gerçekleştirildi.

MÜDAFİLERİN BEYANLARIYLA SÜRDÜ

Saat 10.30'da başlayan duruşmada, Kabadayı ve Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları da duruşmaya katılırken, yargılama sanık müdafilerinin beyanlarıyla sürdü.

FESTİVALDEKİ ÜCRETİNİ NAKİT ALDIĞINI ANLATTI

Duruşmada tanık olarak dinlenen Şile Bezi Festivali sunucusu Mutlu Ulusoy, organizasyon kapsamında günlük 20 bin lira üzerinden toplam 180 bin liraya anlaştığını söyledi. Ulusoy, festivalin tamamlanmasının ardından ücretinin Koşan Adam tarafından nakit olarak ödendiğini belirtti.

Belediyede yaklaşık 25 gün çalıştığını ve maaşının 20 bin lira seviyelerinde olduğunu aktaran Ulusoy, işi sürdüremediği için istifa ettiğini ifade etti. Sunuculuk tekliflerinin Berkant Acil aracılığıyla kendisine ulaştığını kaydeden Ulusoy, festival alanında yetki belgesi imzaladığını hatırladığını söyledi.

Engin Şenyurt tarafından gönderildiği belirtilen parayla ilgili bilgisinin olmadığını dile getiren tanık, yalnızca Özgür Kabadayı'dan yardım istediğini belirtti. Arif Sevik'i festival organizasyonundan sorumlu kişi olarak tanıdığını ifade eden Ulusoy, savcılıkta ifade verene kadar Sur Müziği'nden haberdar olmadığını da sözlerine ekledi.

5 SANIK ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, ara kararında Özgür Kabadayı, Tuncay Tolga Özçakmak, Aslı Kotan, Ali Şafak, Berna Avcı ve Evren Buçan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Arif Sevik, Berkant Acil, Murat Özdemir ve Tonguç Çoban'ın yanı sıra Yeliz Kaya hakkında da adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi. Ancak başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Yeliz Kaya'nın cezaevinden çıkamayacağı öğrenildi.

Davanın bir sonraki duruşması 15 Şubat'ta görülecek.