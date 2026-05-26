Şili'nin kuzeyinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 101 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Yetkililer, depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını aktardı. Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi yetkilisi Felipe Plaza, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Şili kıyılarında tsunami tehdidinin bulunmadığını belirterek, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını kaydetti.



