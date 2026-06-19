Mersin’de CHP’li Silifke Belediyesi’ne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Soruşturma çerçevesinde Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un da aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

BAŞSAVCILIK KOORDİNESİNDE HAREKET

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda belediye binasında arama yapıldı. Mesai başlangıcında gelen personelin içeri alınmadığı öğrenildi.

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ÇOK SAYIDA ADRESTE ARAMA

Jandarma ekiplerinin yalnızca belediye binasında değil, birçok farklı adreste de arama yaptığı bildirildi.di.