Liderliğini yurt dışında firari Halim Şimşek’in liderliğini yaptığı 'Şimşekler' suç örgütüne bu sabah 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 97 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin haraç, yağmaya teşebbüs, silahlı saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten öldürme ve el bombası bulundurma gibi çok sayıda eylemle bağlantılı olduğu tespit edildi

Bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 64’ü gözaltına alındı. Yakalanan kişilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilmeleri bekleniyor. Diğer şüphelilerin yakalanması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

10 şirket, 4 taşınmaz, 13 araca el konuldu

Soruşturma kapsamında örgüt yöneticileri ve üyelerine ait olduğu belirtilen 6 şirket ile örgütle bağlantılı 4 faal şirkete, ayrıca 4 taşınmaz ve 13 araca el koyma işlemi uygulandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, firari örgüt lideri Halim Şimşek’in yakalanması ile diğer şüphelilerin tespiti ve suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmayı sürdürüyor.