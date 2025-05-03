18 gün önce kalp krizi geçiren ve aort damarı yırtılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Hastane, Önder'in nörolojik tablosunun ağırlaşması sonrası saat 16.10'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Sayın Sırrı Süreyya Önder, 15.04.2025 tarih ve saat 22:41'de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen "Aort Diseksiyonu" tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 03.05.2025 tarih ve saat 16:10 'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadesini kullanıldı.

ÖNDER'İN İKİ KEZ KALBİ DURMUŞTU

Önder 15 Nisan gecesi rahatsızlanması sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Doktorları Önder'in kalbinin iki kez durduğunu ve aort damarının da yırtıldığını açıklamıştı.

Önder 12 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Önder'in doktorları hafta başında yaptığı açıklamada nörolojik tablonun bozulduğunu kamuoyuna açıklamıştı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti'den, "İmralı Heyeti Üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Türkiye halklarına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak, anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı Süreyya Önder'in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız." açıklaması yapıldı.

DEM PARTİ EŞ BAŞKANLARI İSTANBUL'DA

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, MYK üyeleri, Meclis grubu programlarını iptal ederek İstanbul'a geçti.

Önder ile birlikte İmralı heyetinde bulunan Pervin Buldan da hastaneye geldi.

Bakırhan, "Sevgili Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik. Bu ülke, hakikati büyük bedellere rağmen dile getirmekten bir an bile imtina etmeyen büyük bir değerini yitirdi. Barışın dili, halkların kardeşliği için çarpan cesur bir yürek sustu. Sırrı, sadece bir siyasetçi değil; Türkiye’nin hafızası, onuru ve neşesiydi Sözleriyle direnen, gülüşüyle umut olan bir insandı. Onu kaybetmenin acısı büyük. Ama biliyoruz ki Sırrı’nın düşleri bizimdir, yolu yolumuzdur Hakkını helal et Sırrı… Uğurlar olsun, yoldaşım. Sana söz, bu ülkeye barış gelecek." ifadesini kullandı.

Hatimoğulları, "Çok kıymetli yoldaşımız Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik… Acımız da kaybımız da çok büyük. Hepimiz için kelimelerin kifayetsiz kaldığını, tüm Türkiye’nin yüreğinin düğüm düğüm olduğunu biliyorum. Bizleri ortak duygularda birleştiren, barışa olan inancıyla herkesi kucaklayabilen bir insandı o. Bu toprakların güzelliğinin, neşesinin buluştuğu bir değerdi. Ağır hastalıklarına rağmen barış için vermiş olduğu mücadeleyi ne bu topraklar ne de bu ülkenin insanları unutacak. Sana sözümüz olsun yoldaşım, bu kadim topraklar mutlaka barışla buluşacak." dedi.