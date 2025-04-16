Aort damarı yırtılması nedeniyle ameliyat edilen ve yoğun bakıma alınan DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in son durumu hakkında doktorları açıklama yaptı. Prof. Dr. Ertan Sağbaş, "Bundan sonra ne olacak?" sorusunu, "ECMO'daki entübe bu şekilde yüksek doz kalbi destekleyici ilaç alan bir hastada uzun vadeli konuşmak mümkün değil. Anlık verileri değerlendiriyoruz. ECMO ile birlikte bazı parametrelerde kısmi düzelmeler gördük ama hastamız gerçekten çok kritik pozisyonda" yanıtını verdi.

Başhekim Çavlan Çiftçi, "Sayın Sırrı Süreyya Önder, 112 Ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe olarak dün gece hastanemiz acil ünitesine ulaştırılmıştır. Servisimizde 10 dakika süren kalp masajı sonrası spontan dolaşım sağlanmıştır. Operasyonumuz 12 saat sürmüştür. Sırasıyla sağ koronel damara koroner by-pass yapılmış, aort kapağı değiştirilmiş daha sonra anastomoz işlemleri tamamlanmıştır." bilgilerini paylaştı.

"ÖLÜM RİSKİ SON DERECE YÜKSEK BİR AMELİYAT YAPILDI"

Çiftçi şu ifadeleri kullandı:

-Ölüm riski son derece yüksek olan bir ameliyattır. Hayati riskini korumaktadır. Sırrı Süreyya Önder'in aort kapağı değiştirildi.

"NÖROLOJİK TABLOSUNU MERAK EDİYORUZ"

-Nörolojik tablosunu merak ediyoruz. Hastamızın geldiğinden beri şuuru kapalıydı. Hastamız ECMO desteği altında olduğu için nörolojik değerlendirmesini gerçekçi değerlendirmesini yapamıyoruz.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Prof. Dr. Ertan Sağbaş, "Sağ koroner damar, kalbi besleyen damarlardan biridir, diseksiyonun içinde kalmış. Aynı zamanda koronerin ağzında bir yırtık da vardı. Muhtemelen Sırrı Bey'in 112 Acil geldiğinde şikayetini söyleyip yere yığılmasının sebeplerinden birisi de buydu. Sağ koroner damarda beslenme bozukluğundan dolayı diseksiyona bir de kalp krizi de eklenmiş. Hem diseksiyon vardı hem de kalbin sağ tarafını etkileyen bir kriz de vardı. Ağır bir patolojiydi. Hepsini düzelttik fakat kalp çok hırpalandığından, darbe yediğinden biraz kalbi dinlendirdik. Kanama kontrolü yaptık. ECMO desteği derken 12 saati buldu ameliyat" açıklamasını yaptıç

Sağbaş sözlerini şöyle sürdürdü:

-Aort mosmor, yırtılmış ve genişti. ECMO her zaman bu tür ameliyatlarda aklımızın bir kenarındadır. Bundan sonra ne olacak?

-ECMO'daki entübe bu şekilde yüksek doz kalbi destekleyici ilaç alan bir hastada uzun vadeli konuşmak mümkün değil. Anlık verileri değerlendiriyoruz. ECMO ile birlikte bazı parametrelerde kısmi düzelmeler gördük ama hastamız gerçekten çok kritik pozisyonda.