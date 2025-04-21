Son Dakika Haberi... Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Sırrı Bey' e Cumartesi günü Kalp Cerrahlarımız tarafından planlı revizyonu yapılarak tekrar hastamızın göğsü açıldı" ifadelerine yer verildi.

Hayati tehlikesine ilişkin, "çok yüksek riskli" ifadelerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"GÖĞSÜ AÇILDI"

"Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder, bugün Hastanemiz Yoğun Bakım Ünitesindeki 6. gününde hayati tehlikesi halen devam etmektedir; çok yüksek riskli olup yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir. Sırrı Bey' e Cumartesi günü Kalp Cerrahlarımız tarafından planlı revizyonu yapılarak tekrar hastamızın göğsü açıldı.

"SAĞ KALP KASILMAYA BAŞLADI"

İçeride cerrahi alanın temiz olduğu, dokularda enfeksiyon olmadığı, kanayan herhangi bir cerrahi bir alanın olmadığı görüldü. En önemlisi sağ kalbin kasılmaya başladığını gördük. İlk ameliyatta neredeyse hiç kasılmayan sağ kalp, tam olmasa da belirgin kasılmaya başlamış durumda. Hasta başı monitörümüzde artık arter nabız trasesi görülmeye başlandı.

"DÜN KANAMASI OLDU"

Hastamızın hemodinamisi stabil seyretmekte olup halen ECMO (kalp destek cihazı) desteği ve inotropik destek tedavisi altındadır.

Ancak dün kendisinin dren yerlerinden bir miktar kanaması olunca tekrar revizyona alınarak bakıldı, değerlendirilmesi yapıldı. Yine cerrahi alanlar temiz, sternum tellerinin deliğinden bir miktar kanadığı görüldü. Dikişlerle kontrol altına alındı ve kapatıldı.

"ŞUURU KAPALI, REFLEKSLERİ İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİL"

Ancak hastamızın ilk geldiği andan itibaren şuuru kapalı olup, refleksleri istediğimiz seviyede değil.

Beyin kan akımı transkraniyal doppler de mevcut. Nörolojik değerlendirmelerimiz, konuya ilişkin çalışmalarımız devam ediyor.

"NÖROLOJİK AÇIDAN ENDİŞELERİMİZ HALEN YÜKSEK RİSKLERİYLE DEVAM ETMEKTEDİR"

Bu nedenle ilk ameliyat olduğunda ki basın açıklamamızda ifade ettiğimiz gibi nörolojik açıdan ciddi endişelerimiz halen yüksek riskleriyle devam etmektedir. Sabırla beklemeye devam edeceğiz."

Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastanede yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"NÖROLOJİK OLARAK CİDDİ DERECEDE ENDİŞELENDİRİYOR"

"Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımdaki 6. gününde. Cumartesi günü toraksın açılması işlemi yapılmıştır ve açıldığında ameliyat yerimizde herhangi bir kanama ve enfeksiyonun olmadığı ve cerrahi alanların temiz olduğu görülmüştür.

Farklı olarak sağ kalbin kasılmaya başladığını; biliyorsunuz ameliyatın ilk yapıldığı gün kasılmadığını ifade etmiştik. Sağ kalbin belirgin bir şekilde kasılmaya başladığını gördük. O günden beri hastamızın hemodinamisi stabil, tansiyonu iyi.

Dün ise hastamızın cerrahi drenlerinde bir miktar kanama olunca 2. bir revizyon işlemi yapılmıştır. Bu revizyon işlemiyle yine cerrahi alanların temiz olduğu, sadece dikişlerin altından bir miktar kanama olduğu görülmüştür. Bunlar da bir takım cerrahi tekniklerle gayet güzel kapatılmıştır.

ECMO desteği devam etmektedir.

Hastamızın nörolojik durumuna gelince; biliyorsunuz ki ilk andan itibaren şuuru kapalı ve refleksleri istediğimiz seviyede değil.

Bu açıdan hastamız nörolojik olarak baktığımızda bizleri ciddi derecede endişelendiriyor, bu açıdan hastamızı son derece yüksek riskli buluyoruz.

Uyutma süremizle ilgili 10 ila 40 gün belki o yanlış anlaşıldı; ECMO'nun kalma süresi 10 ila 40 gün olabilir. Hastanın bizim ihtiyacına bağlı yoğun bakımdaki hocalarımızla birlikte vereceğimiz karar bu."