CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin istinaf mahkemesinin verdiği iptal kararı sonrası parti yönetiminde yaşanan belirsizlik, grup toplantısının kimin tarafından gerçekleştirileceği yönündeki tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Parti kulislerinde bir süredir devam eden "Grup toplantısını Özgür Özel mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu yapacak?" sorusu netlik kazandı. CHP'nin bugün gerçekleştirilecek grup toplantısında konuşmayı Genel Başkan Özgür Özel'in yapacağı kesinleşti. Toplantıya CHP eski genel sekreteri Önder Sav'ın da katılacağı öğrenildi.

GÖZLER ÖZEL'İN 13.30'DA YAPACAĞI KONUŞMADA

Siyasi gündemin yoğun olduğu bir dönemde gerçekleşecek toplantı öncesinde tüm dikkatler Özgür Özel'in vereceği mesajlara çevrildi. Özel'in saat 13.30'da başlayacak grup toplantısında, kurultay sürecine ilişkin gelişmeler, parti içindeki son durum ve güncel siyasi başlıklara dair önemli değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.