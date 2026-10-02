Manisa'nın Soma ilçesindeki madende, göçük altında kalan 3 işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. Türkiye'yi sarsan faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
7 İŞÇİ GÖÇÜKTEN ETKİLENDİ
Soma’daki maden işletmesinde dün öğle saatlerinde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçükten 7 işçi etkilendi. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Çalışmaların ilk bölümünde Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen göçükten sağ çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan iki işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
İKİ İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Arama kurtarma çalışmaları sürerken önce Halit Ersay’ın, ardından Kerim Ören’in cansız bedenine ulaşıldı. Böylece göçükteki can kaybı 2’ye yükseldi.
Göçük altında kalan Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya’ya ulaşılması için ekiplerin çalışmaları gece boyunca sürdü.
ÜÇ İŞÇİDEN DAHA ACI HABER
Çalışmaların ilerleyen saatlerinde göçük altında kalan Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya’nın da cansız bedenlerine ulaşıldı.
Manisa Valiliği’nin açıklamasıyla birlikte Soma’daki maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin sayısı 5’e yükseldi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayın ardından soruşturma başlatıldığını ve Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.
BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da göçüğün nedenlerinin araştırılması amacıyla bir başmüfettiş görevlendirildiğini duyurdu.