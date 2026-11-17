Türkiye'de gazete ve televizyonlara yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Sabah saatlerinde SÖZCÜ Medya grubuna polis operasyon düzenledi. Binanın etrafı sarılırken SÖZCÜ TV binasında TEM ekipleri tarafından arama yapılmaya başlandı. Bazı yöneticiler gözaltına alınırken SÖZCÜ medya grubuna da kayyum atandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SERT TEPKİ

YENİ Parti lideri Özgür Özel, SÖZCÜ medya grubuna kayyum atanmasına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ÖZel, şu ifadeleri kullandı;

"Halk TV’nin ardından şimdi de Sözcü TV’nin kapısında polisler var, kayyım var!

Artık en küçük eleştiriye, tek bir gerçeğin duyulmasına bile tahammülleri kalmadı.

Köşeye sıkıştılar, bataklığa battılar.

Bunun için, kendilerinden olmayan ne varsa kim varsa boğmaya çalışıyorlar.

Bir koltuk uğruna memkeleti bu hale getirenlere yazıklar olsun!

Ama ne susacağız ne korkacağız ne de teslim olacağız.

Bu milletin sesinin yükselmesine, isyanının duyulmasına, feryadının yankılanmasına asla mani olamayacaksınız.

Mutlaka bir yol bulacağız.

Bu diktatör bozuntularına teslim olursak, bu milleti onların ellerine teslim edersek yüreğimiz kurusun."

MUSAVAT DERVİŞOĞLU: TÜRKİYE KONUŞACAK VE HAKİKATİN SESİ SUSTURULAMAYACAKTIR!

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "SÖZCÜ TV’ye yapılan operasyon ve fiili çökme girişimi, hangi gerekçeye dayandırılmaya çalışılırsa çalışılsın; demokrasiye, hukuka, adalet duygusuna ve halkın haber alma hürriyetine yöneltilmiş açık bir darbedir. Türkiye konuşacak ve hakikatin sesi susturulamayacaktır!.." ifadelerini kullandı.