RTÜK tarafından SÖZCÜ TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasının yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı.
Ankara 7. İdare Mahkemesi SÖZCÜ TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasının yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı.
SÖZCÜ TV ekranları 8 Temmuz Salı gece yarısından itibariyle kararacak.
NE OLMUŞTU?
RTÜK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan protestoları yayınlanması gerekçesiyle 27 Mart'ta SÖZCÜ TV'ye 10 günlük ekran karartma cezası vermişti.
Ankara 25. İdare Mahkemesi, SÖZCÜ TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasıyla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı almıştı.