RTÜK tarihinin en ağır cezalarını bugün oy çokluğuyla verdi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, tutuklanan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma sırasındaki yayınlar gerekçe gösterilerek SÖZCÜ TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası verildi. 10 gün yayın durdurma cezası lisans iptalinden önceki en ağır ceza...

RTÜK TARİHİNİN EN AĞIR CEZALARI

RTÜK’ün bugünkü Üst Kurul Toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına uzanan süreçteki yayınlara program durdurmadan, lisans iptalinden önceki en ağır ceza olan 10 gün yayın durdurmaya uzanan tarihinin en ağır cezaları oyçokluğuyla alındı.

Halk TV ve Tele 1'e yüzde 5 para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verdi Ayrıca yayınlarda eleştiri sınırının aşıldığı gerekçesiyle, NOW TV'ye yüzde 2, SÖZCÜ TV, Halk TV ve Tele1'e, yüzde 3'er para cezası verildi.

SÖZCÜ TV EKRANI 10 GÜN BOYUNCA KARARACAK

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı cezaları böyle duyurdu:

-Sözcü TV’ye İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği savıyla 10 gün yayın durdurma cezası verildi. Kanal aynı maddeden 8/1/b ceza alması halinde lisansı iptal edilecek.

-Tebliğin ardından SZC TV’nin 10 gün boyunca 7/24 ekranı karartılacak. Ekrana yalnızca siyah zemin üzerine RTÜK’ün karar metni yansıtılacak.

SÖZCÜ TV'YE İDARİ PARA CEZASI DA VERİLDİ

SÖZCÜ TV hakkında ayrıca CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik sözleri nedeniyle yüzde 3 idari para cezasına hükmedildi.