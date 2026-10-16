Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yürütülen incelemeler sonucunda Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD) ve Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle toplam 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. VİŞNE MADENCİLİK PAY PİYASASINDAKİ İŞLEMLER Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi neticesinde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/1 maddesinde düzenlenen piyasa dolandırıcılığı / manipülasyon fiilini işledikleri gerekçesiyle 22 şahıs hakkında suç duyurusu yapılma kararı alındı. İŞLEM YAPMA YASAĞI Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen şahıslar hakkında sahip oldukları tüm lisansların işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesine karar verildi. IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG PAY PİYASASINDAKİ İŞLEMLER Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda da SPKn'nun 107/1 maddesine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle 15 kişi hakkında suç duyurusu kararı alındı. TÜM LİSANSLARI İPTAL EDİLDİ Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen şahıslar hakkında sahip olduğu tüm lisansların işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesine karar verildi.

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