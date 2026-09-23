Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyesine karar verilen 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğunu açıkladı. SPK’dan yapılan açıklamada, Kurul Karar Organı’nın 17 Eylül 2026 tarihli kararları uyarınca 7 portföy yönetim şirketine (PYŞ) ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verildiği belirtildi. Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre söz konusu fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğu bildirildi. SPK, süreçte yatırımcıların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarının önem taşıdığını vurguladı. Açıklamada, “Sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda Kurulumuz görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir” denildi.

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