Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli operasyonun 17 ilde yürütüldüğü, toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirlerinin uygulandığı öğrenildi. Adreslerin 43’ünün doğrudan adreslerden, 80’inin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştuğu belirtildi.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA EKONOMİK YAPI VAR

Soruşturmanın, herhangi bir sosyal veya dini faaliyetten ziyade, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklandığı öğrenildi.

Dosyanın örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü, şüpheliler hakkındaki iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlüklerin bulunduğu belirtildi.

100 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan mali analizler de incelemeye alındı.

Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.

Söz konusu tutarın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtildi.

Yurt dışı kaynaklı para transferleri de soruşturma kapsamında mercek altına alınırken, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da araştırıldığı öğrenildi.

ŞİRKETLERE VE MAL VARLIKLARINA KAYYUM

Kara para aklandığı değerlendirilen şirketler ile bunlarla bağlantılı mal varlıklarına kayyum atandı.

Soruşturma kapsamında şirketlerin mali yapıları, para hareketleri ve ticari ilişkileri üzerindeki incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Söz konusu operasyon hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

-Cumhuriyet Başsavcılığımızca liderliğini Alihan KURİŞ' in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararma Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında alınan MASAK raporunda;

-Şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ve mal alış-satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığının gözlemlendiği, söz konusu artışlara paralel olarak şirketlerin birçoğunun bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde genellikle oldukça yüksek sermaye ile yeni şirket kurulması yoluna gidildiği ve kurulan yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünülen şirketin faaliyet alanından farklı faaliyet alanlarına sahip olduğunun gözlemlendiği, bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının, mal alış-satış ve transfer kaydının bulunmadığı, aktif ticari hayatının olmadığı, buna rağmen söz konusu sermayenin büyük çoğunluğu ile bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği, suç örgütünün bu yöntem ile şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerinin takibini zorlaştırmayı amaçladığı,

-Şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığı ile transfer alımları bulunduğu, bununla birlikte şirketlerin büyük çoğunluğunun yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu, özellikle şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve şirket ortakları tarafından ortak olunan şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı, yine benzer şekilde şirket hesaplarına nakit yatırılan/transfer alınan yüksek montanlı tutarların analiz konusu şirketlere ve/veya çeşitli şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı,

-Ödeme kuruluşlarından gelen transferlerden, nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek montanlı transferler gönderildiği, şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişiler ile yüksek montanda işlem yapıldığının gözlemlendiği, bununla birlikte çeşitli tüzel kişiler ile yüksek montanlı mal alış-satış işlemlerinin bulunmasının sahte faturalaşma açısından dikkat çekici bulunduğu, ayrıca şirket hesaplarına mal alış-satış kayıtları ile uyumsuz şekilde yurtdışında mukim çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin bulunduğu, yine şirketlerden bazılarının yüksek vergisel iadeler aldığı ve bu finansal işlemlerin organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği hususunda tespitlere yer verilmiştir.

-Bu kapsamda Alihan KURİŞ Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik 13/08/2026 tarihi sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Operasyon kapsamında bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 48 şüphelinin gözaltına alınmasına, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiştir.

-Yapılan eş zamanlı operasyonda 49 şüpheli şahıstan, aralarında Alihan KURİŞ'in de bulunduğu 30 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 3 şahsın yurtdışında olduğu tespit edilmiş, 10 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 30 KİŞİ