Süleymancılar yapılanmasının eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yıllar sonra yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine feth-i kabir kararı verildi. Kararla birlikte Denizolgun’un mezarı açılarak ölüm nedeninin yeniden incelenmeye başladı. Feth-i kabir işlemlerinin tamamlanmasının ardından Süleymancıların eski liderine ilişkin 10 yılık sır perdesi incelenmeye alındı.

FETH-İ KABİR İŞLEMİ TAMAMLANDI

Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir alındı. savcı ve olay yeri iceleme görevlileri mezarlığa geldi. Saat 08.45 sıralarında savcı ve olay yeri inceleme görevlileri mezarlığa geldi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından fethi kabir işlemi tamamlandı. Denizolgun'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

GÜN BOYU ZİYARET ETTİLER

Öte yandan Feth-i kabir kararının ardından dün gün boyunca çok sayıda kişi Arif Ahmet Denizolgun’un mezarını ziyaret etti.

Karar sonrası mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınması da dikkat çekti.

YEĞENLERİNİN SUÇ DUYURUSU ÜZERİNE MEZARININ AÇILMASINA KARAR VERİLDİ

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yeğenleri tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizolgun’un ölümüyle ilgili iki ayrı soruşturma yürütürken, ölüm nedeninin yeniden incelenmesi için kabrinin açılmasını talep etti.

FETH-İ KABİR KARARI VERİLDİ

Başsavcılığın talebi üzerine Denizolgun’un mezarının açılarak adli inceleme yapılmasına yönelik feth-i kabir kararı verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Denizolgun’un ölümü ve ölümünün ardından gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikâyetlerin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, “Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu anlaşılmakla; CMK'nın ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Arif Ahmet Denizolgun, 6 Eylül 2016’da hayatını kaybetmişti. Denizolgun’un ölümünün ardından çeşitli iddia ve şüpheler gündeme gelmişti.