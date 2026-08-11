Suriye'de Şam Dördüncü Ceza Mahkemesi, devrik Devlet Başkanı Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzeni Atıf Necib'i idama mahkûm etti. Suriye Resmi Haber Ajansı (SANA) tarafından duyurulan kararda, eski yönetimin üst düzey isimlerinin ağır hak ihlalleri ve insanlığa karşı suçlardan hüküm giydiği bildirildi.

DEVLET KURUMLARI SUÇ İÇİN KULLANILDI

Duruşmada kararı açıklayan Yargıç Al-Aryan, elde edilen tanık ifadeleri ve deliller ışığında Beşar Esad'ın işlenen ihlallerde "en üst düzey karar verici" olarak hareket ettiğini belirtti. Kararda, Esad'ın söz konusu eylemlerin işlenmesini kolaylaştırmak adına devlet mekanizmalarını ve kurumlarını kullandığı vurgulandı. Mahkeme hükmünde; kasıtlı cinayet, sistematik işkence, keyfi gözaltı ve insanlığa karşı işlenen suçlar cezanın gerekçeleri olarak sıralandı.

ESAD'IN KUZENİ DE YARGILANDI

Davanın en dikkat çeken anlarından biri ise televizyon kanallarından canlı yayımlanan duruşma oldu. 2008-2011 yılları arasında Dera Siyasi Güvenlik Şubesi Başkanı olarak görev yapan Esad'ın kuzeni Atıf Necib, mahkeme salonunda demir korkuluklarla çevrili sanık alanında hazır bulundu. Şam Ceza Mahkemesi'nde bizzat hâkim karşısına çıkan Necib, hakkındaki iddialar kapsamında idam cezasına çarptırıldı.