Son Dakika Haberi... Gezi Parkı'nın 12. yıldönümü dolayısıyla dün yüzlerce vatandaş İstiklal Caddesi'nde toplandı. 

Düzenlenen basın açıklamasının ardından Taksim'e yürümek isteyen vatandaşlara polis müdahalede bulundu, 94 kişi gözaltına alındı.

2 TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınanlardan 82'i gece serbest bırakılırken, 12'si bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

2 kişi ise tutuklamayla, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

 