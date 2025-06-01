Son Dakika Haberi... Gezi Parkı'nın 12. yıldönümü dolayısıyla dün yüzlerce vatandaş İstiklal Caddesi'nde toplandı.
Düzenlenen basın açıklamasının ardından Taksim'e yürümek isteyen vatandaşlara polis müdahalede bulundu, 94 kişi gözaltına alındı.
2 TUTUKLAMA TALEBİ
Gözaltına alınanlardan 82'i gece serbest bırakılırken, 12'si bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
2 kişi ise tutuklamayla, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Dün gözaltına alınan ve bugün Çağlayan Adliyesine getirilen 12 kişiden 2'si hakkında savcılıkça tutuklama, 10 kişi hakkında adli kontrol talep edildi.— ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul_) June 1, 2025