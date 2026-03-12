Öğrenciler için ders zili 23 Mart Pazartesi günü yeniden çalacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran Cuma günü sona erecek. Milyonlarca öğrenci ve öğretmenler son ders zili ile yaz tatiline çıkacak.
LGS 14 Haziran'da yapılacak
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran'da yapılacak. Sözel ve sayısal oturumların yapılacağı sınavda, öğrenciler müfredatta yer alan konu ve kazanımlardan sorumlu olacak.
YKS geç başvuruları bugün sona eriyor
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Temel Yeterlilik Testi 20 Haziran'da, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil testleri de 21 Haziran'da olacak.
Sınav başvurularını kaçıran adaylar için geç başvurular bugün saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek.