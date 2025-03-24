2016'da akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybeden usta sanatçı Tarık Akan'ın 30 yıllık hayat arkadaşı Acun Günay yaşamını yitirdi.

"BÜYÜK AŞKIYLA BULUŞTU"

Nâzım Hikmet Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili arkadaşımız, dostumuz, Tarık Akan'ın can yoldaşı, yol arkadaşı, sevgili eşi, Vakıf Danışma Kurulu üyesi ACUN GÜNAY büyük aşkıyla buluştu. Ailesinin, dostlarının başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Sevgili arkadaşımız, dostumuz

Tarık Akan’ın can yoldaşı,

yol arkadaşı,

sevgili eşi,



Vakıf Danışma Kurulu üyesi



ACUN GÜNAY



büyük aşkıyla buluştu.



Ailesinin, dostlarının başı sağolsun.



(Not;Cenaze bilgileri daha sonra iletilecektir. ) #acungünay #tarıkakan pic.twitter.com/MZcG7hEH7Q — Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı (@nhvakfi) March 24, 2025

"HAYAT DEVAM ETMİYOR" DEMİŞTİ

Acun Günay, hayat arkadaşı Tarık Akan'ın vefatının ardından yaşadığı acıyı "Hayat devam eder diyorlar ama etmiyor, sadece nefes alıyorum" sözleriyle dile getirmişti.

ACUN GÜNAY KİMDİR?

Acun Günay sanat hayatına henüz 17 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde dansçı olarak adım attı. Sahne sanatlarına duyduğu tutku, onu dansın büyülü dünyasında önemli bir isim haline getirdi. 1987 yılında 'Yağmur Kaçakları' filminde dansçı olarak yer alırken, Türk sinemasının usta isimlerinden Tarık Akan ile tanıştı. Bu karşılaşma yalnızca sanat kariyerinde değil, özel hayatında da derin izler bırakan 30 yıllık bir birlikteliğin başlangıcı oldu.

Sanat dünyasında zarafeti ve yeteneğiyle dikkat çeken Nâzım Hikmet Vakfı Danışma Kurulu üyesi Acun Günay, yaşamı boyunca sanata olan bağlılığını sürdürdü. Tarık Akan'ın 2016'daki vefatı, onun hayatında büyük bir kırılma noktası oldu.