Son Dakika Haberi... Kara Harp Okulu'ndaki kılıçlı yemin töreni nedeniyle 5 teğmenin TSK'dan ihracına, karşı oy kullanarak şerh düşen Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Algan’ın emeklilik dilekçesi verdiği ortaya çıkmıştı.

KORGENERAL EMEKLİ OLDU

MSB'den yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında, o talebin kabul edildiği belirtildi.

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Korgeneral Tevfik Algan’ın emekliliğini istediğine dair sorular üzerine şunları söyledi:

“TSK’da emeklilik müracaatı mevcut mevzuat kapsamında Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılabiliyor. Bunun dışında yapılacak emeklilik taleplerinin onaylanması Kuvvet Komutanlarının yetkisinde. Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılan emeklilik talepleri onaylanmak zorunda. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı kendi isteğiyle dün emeklilik dilekçesini verdi. Talebi uygun görülerek onaylandı.”

TUZLA PİYADE OKULU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında, Erzurum 1’inci İdare Mahkemesi’nin daha önce ihraç edilen bir Teğmen hakkında verdiği “iptal kararı”na ilişkin sorular üzerine de şu açıklama yapıldı:

“Erzurum 1’inci İdare Mahkemesi’nin almış olduğu karara ilişkin duruşma 13 Şubat’ta görülmüştür. Karara yönelik henüz bakanlığımıza resmi bir tebligat yapılmamıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Davaya konu kişi Piyade Okulu’ndaki olaylara karıştığı için ihraç edilen 7 personelden birisi değildir. Bu kişi “Türk toplum yapısına aykırı” sosyal medya paylaşımları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edilmiştir.”

SON 1 HAFTADA 31 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada ayrıca, "Son bir hafta içerisinde 31 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 408 oldu. Terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist hudut karakollarına teslim oldu" ifadelerine yer verilirken şunlar kaydedildi:

"Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 106 kişi yakalandı, 1573 kişi ise hududu geçemeden engellendi. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 720, engellenen kişi sayısı 9 bin 754'e yükseldi."