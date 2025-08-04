Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Temmuz ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre enflasyon Aylık bazda yüzde 2,06 olurken, yıllık bazda ise yüzde 33,52 olarak kaydedildi.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,08 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,13 artış olarak gerçekleşti.

ENAG TEMMUZ AYI ENFLASYONU

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) temmuz ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,75 olurken, yıllık bazda yüzde 65,15 olarak gerçekleşti.

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER YÜZDE 27,95 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,95 artış, ulaştırmada yüzde 26,57 artış ve konutta yüzde 62,01 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,94, ulaştırmada yüzde 4,35 ve konutta yüzde 9,03 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,07 artış, ulaştırmada yüzde 2,89 artış ve konutta yüzde 5,78 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,02, ulaştırmada yüzde 0,45 ve konutta yüzde 0,95 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 120 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İŞLENMİŞ GIDA ÜRÜNLERİ AYLIK YÜZDE 1,82 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,82 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,40 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,77 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 40,51 artış olarak gerçekleşti.