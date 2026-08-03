Son dakika...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılının temmuz ayı tüketici enflasyonunu açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,78 artarken yıllık yüzde 31,75 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,78 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,86 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,75 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,90 artış olarak gerçekleşti.

Asgari ücretlinin maaşı 7 ayda 5 bin 575 lira erime gösterdi. Asgari ücretlini elinde 22 bin 500 lira kaldı.



GIDADA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 37,53 OLDU



En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %37,53 artış, ulaştırmada %30,83 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %40,32 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,94, ulaştırmada 5,22 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,21 yüzde puan oldu.



TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %1,61 arttı



En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,61 artış, ulaştırmada %2,59 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,25 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,40, ulaştırmada 0,44 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 50 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 117 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.



Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %30,98 arttı, aylık %1,66 arttı



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,66 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,78 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,98 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,28 artış olarak gerçekleşti.