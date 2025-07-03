Son dakika...Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyonuna göre temmuz ayı kira artış oranı belli oldu.
Açıklanan enflasyon verilerine göre temmuz ayında ev ve iş yerleri için tavan kira artış oranı %43,23 oldu.
HAZİRANDA YÜZDE 45,80 OLMUŞTU
Haziran ayında açıklanan verilere göre tavan kira artış oranı yüzde 45,80 olarak gerçekleşmişti.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL BELİRLENİR?
Kira artış oranları 12 aylık enflasyon ortalamasına göre yapılıyor. Temmuz ayı boyunca ev ve iş yerleri için yapılacak kira artış oranları yüzde 43,23'ü aşamayacak.
İki yıl boyunca uygulanan konutlarda yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz 2024 itibarıyla kaldırılmıştı.