Son dakika... TÜİK 2026 yılı haziran ayı enflasyon verisinin açıklamasıyla temmuz ayı kira artışlarındaki tavan oranı da belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 32,11 olurken, aylık yüzde 0,99 olarak gerçekleşti. Buna göre temmuz ayı kira artış tavanı yüzde 32,03 oldu. KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR? Mevcut kira bedeli: 25.000,00 TL Kira artışı yapılacak ay: Temmuz 2026 Kira artış oranı: Yüzde 32,03 Kira artış tutarı: 8.007,5 TL Yeni kira tutarı: 33.007,5 TL 2026 YILI KİRA ARTIŞ ORANLARI Ocak: Yüzde 34,88 Şubat: Yüzde 33,98 Mart: Yüzde 33,39 Nisan: Yüzde 32,82 Mayıs: Yüzde 32,43 Haziran: Yüzde 32,03

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