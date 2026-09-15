Son dakika... Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildiride bulunan Tera Grubu, Pusula Finans Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerindeki hisse devri sürecine dair kamuoyunu bilgilendirdi. Taraflar arasında temel şartlarda mutabakat sağlanmış olsa da hisse mülkiyeti ile yönetsel hakların henüz Tera Grubu’na devredilmediği kaydedildi.

FON YÖNETİMİ VE SORUMLULUK HENÜZ DEVROLMADI

Yasal prosedürler bitene kadar Pusula Grubu şirketlerinin faaliyetlerini kendi mevcut kurumsal yapıları içerisinde sürdüreceği ifade edildi. Açıklamada özellikle Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesindeki yatırım fonlarına dikkat çekilerek, portföy yönetimi ve katılma payı alım-satım süreçlerinin henüz Tera Grubu sorumluluğunda yer almadığı belirtildi.

Devir öncesinde mevcudiyetini koruyan bu durum nedeniyle, fonlarda oluşabilecek kısa vadeli likidite gereksinimlerinin ya da iade taleplerinin Tera Grubu'nun finansal gücü ve faaliyetleriyle bağdaştırılmaması gerektiği vurgulandı.

STRATEJİK BÜYÜME HAMLESİ

Satın alma sürecinin sadece basit bir hisse devri olarak görülmediğini aktaran Tera Grubu, hamlenin Pusula Grubu’nun kurumsal altyapısını daha güçlü bir finansal zemin üzerinde büyütmeyi amaçladığını bildirdi. İzinlerin alınmasıyla birlikte iki yapının entegre edilerek operasyonel etkinliğin ve sürdürülebilirliğin artırılması hedefleniyor.

SÜREÇ KURUMLARIN ONAYINA BAĞLI

Geçiş sürecindeki gelişmelerin nihai bir tablo gibi algılanmaması gerektiği hatırlatılırken, yatırımcıların resmi açıklamaları esas alarak sağduyulu hareket etmelerinin önemi belirtildi. Planlanan pay devrinin gerçekleşmesi; düzenleyici ve denetleyici kurumların vereceği onaylar ile belirlenen kapanış koşullarının sağlanmasına bağlı bulunuyor. Sürece dair yeni gelişmeler SPK tebliğleri doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.