MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki konuşmasının ardından başlayan süreçte terörist başı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısını yaptığı terör örgütü PKK kongresinin ardından kendini feshettiğini duyurdu.
Kongrenin 5-7 Mayıs arasında toplandığı açıklanmıştı.
Açıklamada, "Kürt-Türk ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi kaçınılmazdır" denildi. Terör örgütünün silah bırakma kararını açıkladığı duyuruda, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihi sorumlulukla rolünü oynaması önemli olmaktadır. Aynı şekilde hükümet ve ana muhalefet partisi başta olmak üzere Meclis'te temsili bulunan tüm siyasi partileri, sivil toplum örgütlerini, din ve inanç topluluklarını, demokratik basın kuruluşlarını, kanaat önderlerini, aydınları, akademisyenleri, sanatçıları, işçi-emekçi sendikalarını, kadın-gençlik örgütlerini, ekolojist hareketleri sorumluluk altına girerek barış ve demokratik toplum sürecine katılmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.
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