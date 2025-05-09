SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki konuşmasının ardından başlayan "süreç"te terörist başı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yaptığı terör örgütü PKK kongresini topladığını açıkladı. Terör örgütü 'tarihi kararlar' alındığını belirttiğini belirtirken terörist başı Öcalan'a da "fiziki özgürlük" istedi.
5-6 MAYIS'TA GERÇEKLEŞTİ
Kongre 5-7 Mayıs arasında gerçekleştirildi. Fesih kararına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklamada 'tarihi öneme sahip kararlar alındığını' belirtildi.
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