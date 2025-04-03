Son Dakika Haberi... Trabzon'da 'Ekrem imamoğlu'na Özgürlük' sloganıyla düzenlenen imza kampanyası standına bıçaklı saldırı düzenlendi.

61saat'te yer alan habere göre; Saldırının nedeni henüz bilinmezken, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, “Çocukların birine saldırmışlar. Bir tanesini bacağından bıçaklama olmuş bilgisini aldım” ifadelerini kullandı.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralının sağlık durumu hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan bir görgü tanığı şunları söyledi:

"Masadaki kadın arkadaşımıza neyle alakalı olduğunu sordu. Kenan Evren'e geldi, konuşmanın gidişatı daha farklı boyutlara ulaşmaya başlayınca, arkadaş da tamam dedi yol verdi, gitmesini rica etti. Giderken de gençlik kolları arkadaşlarımızla beyefendiye konuşmaması yönünde yaklaşımları oldu ve bu sefer gençlere saldırmaya başladı. Masaları tekmeledi ve genç bir arkadaşımızı bacağından bıçakladı."

"GENÇLİK KOLLARINDAN BİR ARKADAŞIMIZ BIÇAKLANMIŞTIR"

Olay yerinde 61saat’e açıklamalarda bulunan CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, “Burada standımıza bıçaklı saldırı yapıldı. Bir kardeşimiz bıçaklandı” dedi.

Saldırgan emniyet ekiplerince gözaltına alındı.