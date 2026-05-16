ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada IŞİD’e yönelik gerçekleştirilen bir operasyonun başarıyla sonuçlandığını duyurdu.
Trump, “IŞİD’in dünya çapındaki ikinci komutanı Ebu Bilal Al-Minuki ortadan kaldırıldı” ifadelerini kuallndı.
Operasyonun, ABD ile Nijerya silahlı kuvvetlerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiği bildirildi.
Güvenlik kaynakları ise söz konusu operasyonun, terör örgütüne karşı yürütülen uluslararası mücadelenin bir parçası olduğunu aktardı.