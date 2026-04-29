ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Axios haber platformuna konuştu. 'NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZLAR' Trump, "Ablukayı kaldırmamı istiyorlar. Ben istemiyorum çünkü onların nükleer silaha sahip olmasını istemiyorum. İran abluka nedeniyle boğuldu. Daha kötü olacak. Nükleer silaha sahip olamazlar" dedi. 'ARTIK İYİ ADAM YOK' ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a eleştirilerde bulundu. Başkan Trump, "İran bir türlü işleri yoluna koyamıyor. Nükleer silahsızlanma anlaşması imzalamayı bilmiyorlar. Yakında akıllanmaları gerek." değerlendirmesini yaptı. Trump'ın paylaşımında, siyah takım elbiseli, güneş gözlüklü ve elinde uzun namlulu silah taşıdığı bir fotoğrafına kalın puntoyla "Artık iyi adam yok" yazmıştı. NE OLMUŞTU? İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarının ardından, 2 Mart'ta, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını belirtmişti. Söz konusu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan'da İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

