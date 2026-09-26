İran ile ABD arasındaki gerilimde diplomatik temas arayışlarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı’nın yeniden trafiğe açılması ve nükleer müzakerelerin tekrar başlatılması karşılığında ABD’ye yeni bir teklif sundu.

KATAR ARACILIĞIYLA ULAŞTIRILDI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, hazırlanan planın Katar aracılığıyla Washington yönetimine ulaştırıldığını bildirdi.

İran’ın önerisine göre, deniz ablukasının sona erdirilmesi ve bazı ekonomik yaptırımların hafifletilmesi halinde Hürmüz Boğazı’nın 7 gün içerisinde yeniden açılması öngörüldü. Plan kapsamında Tahran’ın nükleer müzakerelere dönmeye hazır olduğu belirtilirken, dondurulan İran varlıklarının bir kısmının serbest bırakılması ve petrol yaptırımlarına yönelik bazı muafiyetlerin yeniden devreye alınması da talep edildi.

TRUMP’TAN TEKLİFE RET

ABD Başkanı Donald Trump ise İran tarafından sunulan planı kabul etmediklerini açıkladı.

Trump’ın, Tahran’ın ABD’nin nükleer program konusunda öne sürdüğü şartları yerine getirmeyeceği yönündeki endişeleri nedeniyle teklife sıcak bakmadığı aktarıldı. Ayrıca ABD yönetiminin, kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ardından İran’a yönelik bombardımanın yeniden gündeme gelebileceğini değerlendirdiği ifade edildi.