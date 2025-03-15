ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'de Husilerle ilgili çok sert bir açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada ordusuna 'vur' emri verdi.
Trump, 'Yemen'deki Husi teröristlerine karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdiğini' açıkladı.
"İRAN DESTEĞİ SONA ERMELİ"
Trump, açıklamasının devamında İran'ı da uyardı ve "İran'ın Husilere verdiği destek derhal sona ermeli" ifadelerini kullandı.
YEMEN: 9 SİVİL ÖLDÜ
Yemen Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada saldırıların blaçosunu da açıklamaya başladı.
Bakanlık açıklamasında "ABD'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda en az 9 sivil hayatını kaybetti. 9 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı