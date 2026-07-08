ABD Başkanı Donald Trump, 36. NATO Zirvesi'nde yaptığı konuşmada İspanya için sert eleştirilerde bulundu. Trump açıklamalarında şu sözleri kullandı

'İSPANYA UMUTSUZ VAKA'

"İspanya umutsuz bir vaka. NATO'da kötü bir ortak. Onlarla hiçbir şey yapmak istemiyorum. Onları artık sırtımızda taşımamalıyız. İspanya'dan hiç memnun değilim. İspanya ile ticareti hemen keseceğim konuşmayacağım bile çünkü herkes sorumluluk alıyor elini taşın altına koyuyor ama İspanya para bile ödemiyor. Ama şimdi 'sizinle ticaret yapmak istiyoruz bize ticaret yollarını açın' diyecekler ama hiçbir şekilde onlarla ticaret yapmayacağız. Bize adil davranılmadı."

Grönland konusunda da açıklamalarda bulunan Trump, adanın ABD için büyük önem taşıdığını belirterek, “Grönland bizim için büyük bir sorun.” ifadelerini kullandı.

'DİĞER ÜLKELER HİÇBİR ŞEY VERMİYOR'

Trump, NATO'daki yük paylaşımına ilişkin de, "Biz her şeyimizi veriyoruz ama diğer ülkeler hiçbir şeylerini vermiyor. Herkes elini taşın altına koyuyor ama İspanya koymuyor." değerlendirmesinde bulundu.