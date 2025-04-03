Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda konuşan Trump, ABD'nin tüm ithalatlara yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.

Ayrıca Trump, merakla beklenen otomotiv vergisine ilişkin kararını da açıkladı. Trump, yurt dışında üretilen tüm otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getireceklerini duyurdu.

Trump'ın konuşmasından öne çıkanlar :

Gece yarısından itibaren yabancı araçlara yüzde 25 tarife yürürlüğe girecek.

ABD tüm ülkeler için temel tarife oranını yüzde 10 olarak belirleyecek

Karşılıklı oran onların tarife oranının yarısı olacak. Tamamen karşılıklı olmayacaklar.

Gümrük vergileri bize büyüme sağlayacak.

ABD Japonya'ya 24yüzde gümrük vergisi uygulayacak.

ABD Tayvan'dan yapılan ithalata yüzde 32 gümrük vergisi uygulayacak.

ABD, AB'den ithalata yüzde 20 tarife uygulayacak

ABD, Çin'den yapılan ithalata yüzde 34 tarife uygulayacak

TÜRKİYE'YE DE UYGULANACAK

ABD, karşılıklı tarifeler çerçevesinde Türkiye'den ithalata yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacak.

ABD, Singapur'dan yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacak

Avrupa Birliği, çok çok sertler, çok sert tüccarlar. Avrupa Birliği'nin çok dostane olduğunu düşünüyorsunuz, bizi kazıklıyorlar, bunu görmek çok üzücü, çok acınası

ABD, İsrail'den yapılan ithalata yüzde 17 gümrük vergisi uygulayacak

ABD, Hindistan'dan yapılan ithalata yüzde 26 gümrük vergisi uygulayacak

ABD, Güney Kore'den yapılan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacak

KORKUNÇ VERGİLERLE KARŞILAŞTIK

Trump gelecek dönemler daha iyi gelişeceklerine dikkat çekerek "Çok iyi bir iş çıkarttık. Ve Senato'da çok büyük bir çoğunluk elde ettik. Senatörlerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda ülkemiz gelişmeye devam edecek ve vergi, günlük vergilerimiz şimdiye kadar çok kötü durumdaydı. Yalnızca maddi olarak değil, anlaşmalar olarak çok kötü bir durumdaydı. Ve şu anda maddi olarak yeni anlaşmalar yapıyoruz. Manipüle ettiler bütün anlaşmalarımızı. Ve korkunç vergiler uyguladılar bize. Teknik standartlar olsun, kurallar olsun her zaman kendi lehlerine büktüler bunları." ifadelerini kullandı.

ARTIK ZENGİN OLMAYA BAŞLAYACAĞIZ

Trump tek taraflı uygulamalara son vereceklerini söyleyerek, "Artık hiçbir şey için geç değil. Tekrar akıllı olmaya ve zengin olmaya başlayacağız. Bizden alınan bütün zenginliği geri getireceğiz. Diğer tüm ülkelerden çok daha zengin olabilirdik. Maalesef 1 yüzyıl kaçırdık ama yeniden zengin olacağız. Biz artık tek taraflı uygulamalara son veriyoruz. Kanada'nın, Meksika'nın borçlarını biz ödeyemeyiz. Bütün dünyanın borçlarını biz kapatamayız. Onlar 'neden artık bizimle ilgilenmiyorsunuz' diye üzülüyorlar ama biz önce kendi vatandaşlarımızı düşüneceğiz. Amerikan işçileri için buradayız ve onları ön sıraya koyuyoruz. Öncelikli Amerika. Joe Biden'ın son yılında maalesef binlerce iş kayboldu. Bizim ticaret açığımız 1.2 trilyon dolar gibi bir rekora imza attı. NAFTA'nın kurulduğundan bu yana en yüksek rakam." değerlendirmesinde bulundu.

PİYASANIN TEPKİSİ

Trump'ın açıklamasının ardından piyasalarda dalgalanmalar yaşandı. Ons altın tarife açıklamaları öncesinde 3 bin 108 dolar civarında bulunurken, tarife kararları sonrası tarihi zirve olan 3 bin 145 dolar seviyesine yükseldi.

S&P 500 yüzde 4 düşüş yaşayarak 5 bin 670 puana geriledi.

Dolar endeksi açıklamaların etkisiyle, 103,37 seviyesine geriledikten sonra 104,00 seviyesine kadar yükseldi.