Son dakika...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılının haziran ayı tüketici enflasyonunu açıkladı. Buna göre haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 0,99 artarken yıllık yüzde 32,11 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,99 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,76 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,03 artış olarak gerçekleşti.

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER YILLIK YÜZDE 31,15 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %35,45 artış, ulaştırmada %31,15 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %45,14 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,61, ulaştırmada 5,19 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,92 yüzde puan oldu.

AYLIK 0,17 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,17 artış, ulaştırmada %0,05 azalış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,30 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,04, ulaştırmada -0,01 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Haziran ayı itibarıyla, 26 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 10 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 138 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.



Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %31,18 arttı, aylık %1,66 arttı



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,66 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,18 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,49 artış olarak gerçekleşti.