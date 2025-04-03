Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyonunu açıkladı.

TÜİK'e göre mart ayı enflasyonu yüzde 2,46 olurken yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE'DE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER YILLIK YÜZDE 37,12 ARTTI

Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişim oranları belli oldu. 2025 yılı Mart ayı itibarıyla, gıda ve alkolsüz içeceklerde fiyatlar yüzde 37,12, ulaştırmada yüzde 21,59 ve konutta yüzde 68,63 arttı. Bu grupların yıllık enflasyon üzerindeki etkisi ise sırasıyla yüzde 9,51, yüzde 3,65 ve yüzde 9,47 olarak hesaplandı.

GIDA FİYATLARINDA AYLIK ARTIŞ YÜZDE 4,94

Mart ayında en fazla ağırlığa sahip üç harcama grubunun aylık değişim oranları da açıklandı. Gıda ve alkolsüz içeceklerde fiyatlar yüzde 4,94 yükselirken, ulaştırmada yüzde 0,25, konutta ise yüzde 2,10 artış kaydedildi. Bu değişimlerin aylık enflasyona etkisi gıdada yüzde 1,23, ulaştırmada yüzde 0,04 ve konutta yüzde 0,33 olarak ölçüldü.

TÜFE endeksinde yer alan 143 temel harcama başlığından 113’ünde fiyatlar yükselirken, 25’inde düşüş yaşandı. Beş temel harcama kaleminde ise değişim olmadı.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE YILLIK YÜZDE 36,99 ARTTI

Enerji, işlenmemiş gıda, alkollü içecekler, tütün ve altın hariç tutularak hesaplanan özel kapsamlı TÜFE (B) göstergesi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,30 arttı. Aralık 2024’e kıyasla yüzde 9,31, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 36,99 yükseliş gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 50,56 olarak gerçekleşti.

ŞUBAT VERİLERİNE YAKIN SEYRETTİ

TÜİK'e göre şubat ayında artış yüzde 2,27 olurken yıllık artış yüzde 39,05 olarak gerçekleşmişti.

ENAG MART AYI ENFLASYONUNU AÇIKLADI

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,91 artarken yıllık enflasyon yüzde 75,20 olarak gerçekleşti.

Alt gruplarda en yüksek enflasyon oranı yüzde 6,77 ile 'haberleşme' grubunda gerçekleşti. Onu yüzde 5,38 oranla 'gıda ve alkolsüz içecekler' grubu takip etti. Çeşitli mal ve hizmetler ise enflasyon oranı yüzde 4,59 olarak gerçekleşti.

İTO AYLIK YÜZDE 3,79 DEDİ

İstanbul Ticaret Odası Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre ise İstanbul'da mart ayında enflasyon aylık yüzde 3,79 yıllık ise yüzde İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi, aylık bazda yüzde 3,79 artarken, yıllık artış oranı ise yüzde 46,23 olarak kaydedildi.