Son Dakika... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 32,37 olurken, aylık yüzde 4,18 olarak açıklandı.

MEMUR VE EMEKLİNİN ZAMMI NETLEŞMEYE BAŞLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyonunu yüzde 4,18 olarak duyurdu.

Açıklanan oranla birlikte bu yılının ilk 4 aylık bölümünde SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kesinleşen zam oranı yüzde 14,64 oldu. Memur ve memur emeklisinin zammı ise yüzde 10,51'e yükseldi.

KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

Nisan ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte mayıs ayı kira artış tavan oranı da belli oldu. Mayıs ayı için kira artış tavan oranı yüzde 32,43 oldu.

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER YILLIK ARTIŞ YÜZDE 34,55

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,55 artış, ulaştırmada %35,06 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %46,60 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,72, ulaştırmada 5,66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,30 yüzde puan oldu.

AYLIK ARTIŞ YÜZDE 3,70 OLDU

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,70 artış, ulaştırmada %4,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %7,99 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,95, ulaştırmada 0,73 ve konutta 0,90 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla, 19 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 147 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %30,51 arttı, aylık %3,42 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,42 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,72 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,51 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,01 artış olarak gerçekleşti.

ENAG VE İTO NİSAN ENFLASYONUNU AÇIKLADI

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre aylık enflasyon yüzde 5,07 olurken yıllık enflasyon yüzde 55,38 olarak hesaplandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre nisan ayında İstanbul'un enflasyonu aylık yüzde 3,74 olurken, yıllık bazda 36,83 oldu.

*AYRINTILAR GELİYOR...