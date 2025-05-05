Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Nisan ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,00 olurken, yıllık bazda ise yüzde 37,86 artışla gerçekleştiğini açıkladı.

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde bir önceki aya göre yüzde 3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüz<de 37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 artış olarak gerçekleşti.

Mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46 iken yıllık bazda yüzde 38,10 olarak gerçekleşmişti. On iki aylık TEFE-TÜFE değişimi ise yüzde 51,26 olarak kaydedilmişti.

ALKOLSÜZ İÇECEKLER YÜZDE 36,9 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,09 artış, ulaştırmada yüzde 22,76 artış ve konutta yüzde 74,07 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,21, ulaştırmada yüzde 3,84 ve konutta yüzde 9,98 oldu.

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER YÜZDE 2,1 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,01 artış, ulaştırmada yüzde 3,80 artış ve konutta yüzde 4,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüze v0,51, ulaştırmada yüze 0,57 ve konutta yüzde 0,74 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Nisan ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 121 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,10 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,71 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,82 artış olarak gerçekleşti.

ENAG VE İTO NİSAN AYI ENFLASYONU NE OLDU?

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre, nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4,46 artarken yıllık enflasyon yüzde 73,88 olarak gerçekleşti.

İstanbul enflasyonu ise Nisan ayında aylık yüzde 3,21 olurken, yıllık bazda yüzde 47,21 olarak açıklandı.