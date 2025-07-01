İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması kapsamında sabah saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte 157 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bulunuyor.

CHP'DEN İLK TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan sosyal medya platformu X'ten (Twitter) operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Bakan, şu mesajı paylaştı:

-Güne yine bir şafak operasyonuyla uyandık. İzmir’de önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, dönemin üst düzey bürokratları ve İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu sabahın ilk ışıklarıyla gözaltına alındı.

-İstanbul’da yaşananlara benzer bir süreçle karşı karşıyayız.

-Gözaltına alınan isimlere baktığımızda, bu kişilere yöneltilen iddiaların kamuoyunda uzun süredir konuşulan, defalarca açıklanmış, soruşturulmuş ya da siyasi zeminde tartışılmış konular olduğu görülüyor.

-Kaçma şüphesi yok. Bu insanların adresleri belli, her gün halkın önünde olan kişiler. İfadeye çağrılsalardı elbette giderlerdi.

-Şafak vakti yapılan bu gözaltı, hukuki bir zorunluluk değil, açık bir siyasi tercihtir. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde “Sadece İstanbul değil, diğer iller de felaket” diyerek bu operasyonların işaretini saraydan vermişti.

-Bugün tanık olduğumuz tablo, hukukun değil, talimatla hareket eden bir yargı düzeninin ürünüdür.

-Biz yargının bağımsız için mücadele ediyoruz. Ama gerçeklerle karşılaştığımızda bunun hâlâ bir temenni olarak kaldığını görüyoruz.

-Şimdi ilk uçakla İzmir’e gidiyoruz. Arkadaşlarımıza sahip çıkacağız, yanlarında olacağız. Bu hukuksuzluğa karşı dayanışmamızı ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.