Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden Alpay Nazikioğlu’nun hayatını kaybettiği açıklandı. Sanatçının vefatını gazeteci Nasuh Bektaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bektaş, paylaşımında, “Müzik dünyasının önemli isimlerinden Alpay hayatını kaybetti. Sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

91 yaşında hayatını kaybettiği belirtilen sanatçının ölüm nedenine ve cenaze törenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

TÜRK POP MÜZİĞİNİN ÖNCÜ İSİMLERİ ARASINDAYDI

17 Temmuz 1935’te Ankara’da dünyaya gelen Alpay Nazikioğlu, Türk pop müziğinin öncü sanatçıları arasında yer aldı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim gören Alpay, müzik çalışmalarına 1960’lı yıllarda başladı.

Sanatçı, kariyeri boyunca pop, romantik folk ve rock türlerinde eserler seslendirdi. 1964 yılında ilk 45’lik plağını yayımlayan Alpay, yabancı şarkılara yaptığı Türkçe uyarlamaların yanı sıra kendine özgü yorumlarıyla da dinleyicilerin beğenisini kazandı.

'EYLÜL DE GEL DEDİ, EKİM DE GİTTİ' PAYLAŞIMI

Müzisyen Bora Gencer, Alpay'ın vefatıyla ilgili yaptığı paylaşımda 'Alpay abime Allah'tan rahmet sevenlerine ve ailesine sabırlar dilerim.'' notunu düştü.

Bora Gencer'in fotoğrafına ise 'Eylül de gel dedi, Ekim de gitti' notunu da yazdı.





2024 yılında uzun süredir ortalarda görünmeyen Alpay'ı sosyal medya fenomeni Murad Salahlı, ünlü sanatçıyı Bodrum'daki evinde ziyaret etmişti.

“EYLÜL’DE GEL” VE “FABRİKA KIZI” İLE TANINDI

Alpay Nazikioğlu, özellikle “Eylül’de Gel”, “Fabrika Kızı”, “Kara Tren” ve “Bekledim Yine” adlı şarkılarıyla müzikseverlerin hafızasında yer edindi. Uzun sanat yaşamı boyunca çok sayıda albüm yayımlayan sanatçı, şair Attilâ İlhan’ın bazı şiirlerini de müzikseverlerle buluşturdu.

Türk pop müziğinin farklı dönemlerine tanıklık eden Alpay, 2024 yılında verdiği röportajlarda kariyerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve bir jübile konseri düzenlemek istediğini dile getirmişti.