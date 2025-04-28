Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'deki mülteci sayısını açıkladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Hatırlayın, Kılıçdaroğlu iktidara gelir gelmez Suriyeli öğrencileri Türkiye'den Suriye'ye göndereceğini söylemişti. O zamanlar ben de tam aksini söylemiştim. Asla biz Suriye'deki muhacirleri göndermeyeceğiz demiştim. Çünkü bizim bakışımız farklıydı. Biz göçü onların anladığı manada değil, biz Mekke'den Medine'ye hicret olarak telakki etmiştik. Biz buna fırsat vermedik...

Göç konusunda hassasiyetimiz var. Göç meselesi tüm dünyanın gündemini meşgul ediyor. Her sene milyonlarca insan savaş, istikrarsızlık, terör, iklim değişikliği sebebiyle doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalıyor.

'MÜLTECİ SAYISI 120 MİLTONA DAYANDI'

Şu an dünya genelinde 281 milyondan fazla göçmen var. Bunun 165 milyonu ise göçmen işçidir. Mülteci sayısı 120 milyona dayandı. Veriler her dakika 20 kişi çatışma nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda. Dünya nüfusunun yüzde 6'sı göçmen olarak hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Maalesef bu oranlar katlanarak artmaktadır.

'SON 10 YILDA 72 BİNDEN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ'

Hemen her gün umut yolcularının ölümüyle sonuçlanan kazanın haberini alıyoruz. Ege'de Akdeniz'de, botların içerisinde botlar şişlenerek öldürülen göçmenler var. Bunları gördük ve yaşadık. İnsafsızca bunlar yapıldı. Son 10 yılda 72 binden fazla insan göç güzergahında hayatını kaybetti. Nice masumun hayatı organ ve fuhuş mafyası dahil insan tacirlerinin kanlı pençelerinde sönüp gitti.

'TÜRKİYE'DE 4 MİLYON 33 BİN GÖÇMEN VARDIR'

Dünyadaki her 100 mülteciden 75'ine düşük ve orta gelirli ülkeler ev sahipliği yapıyor. Suriye'deki zulümden kaçan insanların ezici çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Myanmar'daki katliamlardan Orta Afrika'daki iç savaşlara kadar her yerde aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Batılı ülkeler ya da kabul etikleri birkaç yüz kişi ile insani trajedileri reklam malzemesi olarak kullanıyor.

Türkiye'de 2 milyon 768 bini geçici koruma statüsündeki Suriyeli kardeşlerimiz olmak üzere toplam 4 milyon 33 bin göçmen vardır.

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