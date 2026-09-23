Son dakika...Türkiye ile Irak arasında anlaşma: PKK Sincar'dan çıkarılacak
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Irak, Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşmıştır" ifadelerine yer verildi.
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Irak, Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşmıştır" ifadelerine yer verildi.
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