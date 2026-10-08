Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki savunma iş birliğine ilişkin yeni gelişmeleri açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre, Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi 5 Ekim'de Riyad'da toplandı. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler, ortak savunma tedbirleri, savunma sanayisi iş birliği ve ittifakın kurumsal yapısının güçlendirilmesi ele alındı. Toplantıda ayrıca, üzerinde uzlaşılan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için alınabilecek tedbirler değerlendirildi.

ASKERİ KUVVETLERE İLİŞKİN...

MSB, Türkiye'nin sağlayabileceği askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin sürecin Anayasa ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütüleceğini bildirdi. yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad’da toplanmıştır. Toplantıda; bölgesel gelişmeler ve kolektif savunma tedbirleri ele alınmış, Sekretaryanın başlangıç yapılanması belirlenmiş, savunma sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve İttifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır.

Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir.

Öte yandan Türkiye ile Fransa arasında savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik bir Yol Haritası imzalandı. Anlaşmaya ilişkin şu açıklamalar yapıldı:

"(Türkiye-Fransa savunma iş birliği üzerine yol haritasına ilişkin) Yol Haritası ile iki ülkenin savunma makamları arasındaki temasların düzenli hale getirilmesi ve iş birliğinin kurumsallaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda toplantıların sırasıyla Paris ve Ankara’da dönüşümlü olarak gerçekleştirilmesi, ilk toplantının ise tarafların mutabakatıyla 2026 yılının son çeyreğinde yapılması planlanmaktadır."